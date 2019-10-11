صور| زفاف جماعي لـ52 شابًا وفتاة "أولى بالرعاية" في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، مساء أمس الخميس، احتفالية حزب مستقبل وطن بالمحافظة لزواج 52 شاب وفتاة من الحالات الأولي بالرعاية والأيتام بالصالة المغطاة بمدينة الخارجة.

حضر الحفل، محافظ الوادي الجديد، ونائب المحافظ، حنان مجدي، ورئيس جامعة الوادي الجديد، الدكتور عبد العزيز طنطاوي، وأمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، جمال آدم، والنائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، وأمين مساعد الحزب ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجس النواب، والمهندسة ابتسام أبو رحاب، عضو مجلس النواب، وأمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، والدكتور محسن عبد الوهاب، امين مركز الخارجة بالحزب، والدكتور وائل عبد العزيز، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وقيادات المحافظة، التنفيذية والأمنية والسياسية.

وشارك في الاحتفالية مديريات الثقافة الجماهيرية والتربية والتعليم والشباب والرياضة، كما تضمن الحفل تقديم فقرات فنية وثقافية، وعروض تنورة وتابلوهات شعبية لفرق قصر ثقافة الخارجة، وفرق الهواة بمركز شباب الخارجة، بقيادة الفنان عيد مسلم، كما جري تقديم وصلات غناء شعبي للفنان الشعبي، حسن ناجي، من واحة الخارجة.

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وهنأ الزملوط العرائس المحتفلين بزفافهم، وقرر منح مبلغ ٥ آلاف جنيه لكل عروسين كدعم من المحافظة، وقدم الشكر لجميع القائمين على الاحتفالية على جهودهم لإنجاحها، مشيدا بدورهم الاجتماعي الفعال في التيسير على الشباب المقبل على الزواج بالأسر الأولى بالرعاية والمساهمة معهم في تكاليف الزواج والتي تمثلت في دعمهم بغرف نوم كاملة وأجهزة كهربائية حديثة.

من جانبه أكد النائب جمال آدم، أمين عام حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تنظيم الحفل لعدد ٢٦ شاب وفتاة من أبناء المحافظة محدودي الدخل والأولى بالرعاية بواقع ١٤ زوج من مركزي الداخلة وبلاط و٦ من مدينتي الخارجة وباريس و ٥ مشاركين بمركز الفرافرة.

وقال عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، تامر عبد القادر، أن الحزب حريص علي تقديم كافة أوجه الدعم للشباب والفتيات، وهو من أهم أدوار الحزب الاجتماعية، بحيث يصل الحزب الي جميع الشرائح الاجتماعية خاصة القرى البعيدة والمحرومة سواء كانت خدمات اجتماعية أو ثقافية او طبية.

وأضافت الدكتورة آلاء ذخيرة، أمينة التدريب والتثقيف السياسي بحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، أن الحزب دعم العرائس بغرف نوم واجهزة كهربائية بالتعاون مع جمعية البر والتقوى، وعدة جمعيات أخري وبدعم من أعضاء من الحزب، وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب والذي يسعي الفترة الحالية بالوصول لجميع الشرائح المجتمعية بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن وتشكل له مطلبًا أساسيًا وملحًا.