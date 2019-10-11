أندونيسيا / وزير الأمن يتعرض لهجوم بالطعن من قبل داعشيين

وكالات- أصيب وزير الأمن الإندونيسي ويرانتو إثر تعرضه لهجوم طعن من جانب شخصين يشتبه في انتمائهما لتنظيم "داعش" .
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية ديدي براسيتيو إن ويرانتو كان يخرج من سيارته عندما هاجمه رجل وسيدة هو و ورجال شرطة كانوا معه خلال زيارته لبلدة بانديجلانج بمقاطعة بانتين.
وذكر التلفزيون المحلي أنه جرى نقل ويرانتو وهو قائد سايق بالقوات المسلحة ، وكذلك رئيس الشرطة المحلية، الذي أصيب أيضا في الهجوم، جوا للمستشفى العسكري المركزي في جاكرتا.
وقال ديدي" يعتقد أن المشتبه بهما تأثرا بالتعاليم المتطرفة لتنظيم داعش" . وأضاف أنه يعتقد أن المشتبه بهما من أفراد جماعة أنصار الدولة التي تعتبر تابعا محليا لتنظيم داعش.
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