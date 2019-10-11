الحوثي يستغل ذكرى استشهاد الحمدي للعب بمشاعر اليمنيين

كشف مصدر خاص في صنعاء استغلال الحوثيين لمناسبة ذكرى استشهاد الرئيس اليمني الأسبق الحمدي، في مثل هذا اليوم من عام 1977 للعزف على مشاعر الشعب اليمني لما يحقق أهداف وغايات الجماعة الحوثية.

وأوضح المصدر لـ»دوت الخليج» أن الحوثيين لا يحبون غير أنفسهم ولا يعترفون بغيرهم أبداً، ولكنهم يستغلون الظروف التي توافق أحداثا أو مناسبات معينة للتماهي معها بما يخدم أهدافهم التي يخططون لها، مشيراً إلى تنظيم الحوثيين لحملة بإعداد مسبق لمنح مساحات للتعبير عن مشاعر الناس بذكرى استشهاد الرئيس الحمدي ليس حبا فيه أو تقديراً له، ولكنهم يعلمون جيدا بمكانة وتقدير هذا الرجل في قلوب اليمنيين.

تسخير الإعلام

وبيّن أن الحوثيين يسعون إلى تسخير إعلامهم بذات الأسلوب القطري لتوجيه التهم إلى دول وأشخاص في محاولة لتمرير الأهداف التي يريدونها، وتابع «هذه المناسبة سيظهر الحوثيون مراسم الاحتفال بها والتباكي الكاذب عليها فيما تم إعداد مخطط وتشكيل لجان مهمتها الرئيسية طمس ذكرى واسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح وكل جهوده خلال الثلاثين عاما الماضية». وأضاف المصدر أن الحوثيين يذكرون جيدا ويعلمون أن علي صالح كان السبب في مقتل الصريع حسين بدر الدين الحوثي في عام 2004، ولا يزالون يحملون الأحقاد ضد النظام السابق.

صور صالح

وبين أن مهمة اللجان التي تم تكوينها وتضم عدداً من الرجال والنساء ينحصر في إجراء مسح كلي لكل مواقع سيطرة الحوثيين الحالية والبحث عن أي موقع توجد فيه صور أو لوحات للرئيس السابق علي صالح، أو أي عبارات تمجده ونزعها وإسقاطها، فضلاً عن إصدار توجيهات وتحذيرات بمنع تعليق أي صور أو كلمات أو عبارات تتحدث عن علي صالح سواء في المواقع الرسمية أو البيوت الخاصة، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين تشمل الغرامات المالية والسجن.

متابعة دقيقة

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وأكد المصدر أن الحوثيين فرضوا متابعة دقيقة لكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل؛ توطئة لمعاقبة كل من يتابع أو ينقل أي رسائل أو معلومات أو لقاءات أو صور تمجد أو تتحدث عن الرئيس السابق علي صالح أو رموز نظامه، وذلك مواصلة لانتهاكاتهم في قمع الحريات، وحقوق الإنسان.وتابع المصدر بالقول: بهذا الخبث اللعين يريدون أن يقولوا للشعب احتفلوا كما تشاؤون بذكرى الرئيس الحمدي، ولكن مقابل طمس مرحلة نظام الرئيس صالح، وبعد أن يحققوا الغاية ويحذفوا ويمسحوا صور الرئيس صالح تماما من كل المواقع والبيوت والأماكن، سيطمسون أيضا تاريخ ومسيرة واسم الرئيس الشهيد الحمدي.

دلالات احتفال الحوثي بذكرى الشهيد الحمدي

- دغدغة مشاعر الشعب اليمني بما يحقق أهدافهم.

- توجيه التهم إلى دول وأشخاص لتمرير رغباتهم.

- طمس ذكرى واسم الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

- التمهيد للاحتفال بذكرى مقتل الصريع بدرالدين الحوثي.