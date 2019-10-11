بندر بن سلطان يستقبل ولي عهد البحرين ووزير خارجية الإمارات

استقبل الأمير بندر بن سلطان، في جدة، ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وأعضاء من الأسرة الحاكمة، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعددا من الشيوخ يتقدمهم الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، الذين قدّموا لسموه العزاء في وفاة والدته، رحمها الله.

كما استقبل الأمير بندر، عددا من الأمراء والشيوخ والوزراء، وعددا من السفراء والقناصل المعتمدين، وجمعا من المواطنين، الذين قدّموا واجب العزاء له في وفاة والدته، رحمها الله.

وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم له، سائلين المولى -عزّ وجلّ- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويدخلها فسيح جناته.

وصول

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كان الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، وصل إلى جدة في وقت سابق، أول من أمس، لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان.

كما وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جدة، أول من أمس، لتقديم واجب العزاء في وفاة والدة الأمير بندر بن سلطان.

وكان في استقبالهما بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، سفير خادم الحرمين لدى بريطانيا الأمير خالد بن بندر بن سلطان، والأمير فيصل بن بندر بن سلطان، وسفير خادم الحرمين لدى البحرين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز، ومستشار أمير منطقة مكة المكرمة، وكيل محافظة جدة الأمير سعود بن جلوي، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد ظافر.