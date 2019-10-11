وأصيب 70 شخصا في محافظتي شانلي أورفا ومردين، ومنذ بدء الهجوم، سقطت قذائف عدة أطلقتها وحدات حماية الشعب الكردية على مناطق تركية حدودية، وفي أقجة قلعة، غادرت عائلات عدة منازلها وخلت الشوارع بعدما طلبت البلدية من السكان الإحتماء.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 مدنيين في قصف كردي للأراضي التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.