ماكرون يدعو تركيا إلى إنهاء هجومها على سوريا

وتشن تركيا هجوما في سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع الغربيين في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد، سهل في وقت سابق هذا الاسبوع العملية التركية عبر إعلانه سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا قرب الحدود التركية.
وأثار الهجوم التركي استياء دوليا في ظل خشية دول عدة من عودة تنظيم الدولة الاسلامية، ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الهجوم التركي.
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