ماكرون يدعو تركيا إلى إنهاء هجومها على سوريا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى "أن تنهي في اسرع وقت" هجومها في سوريا، منبها إياها إلى "خطر مساعدة داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) في إعادة بناء خلافته"، وقال ماكرون "أدين بأكبر قدر من الحزم الهجوم العسكري الأحادي الجانب في سوريا وأدعو تركيا إلى إنهائه في أسرع وقت"، وأضاف في مؤتمر صحافي في ليون (وسط شرق) أن "خطر مساعدة داعش في إعادة بناء خلافته هو مسؤولية تتحملها تركيا". كذلك استدعت باريس السفير التركي في فرنسا.

وتشن تركيا هجوما في سوريا ضد القوات الكردية المتحالفة مع الغربيين في التصدي لتنظيم الدولة الاسلامية، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتهم بالتخلي عن حلفائه الأكراد، سهل في وقت سابق هذا الاسبوع العملية التركية عبر إعلانه سحب القوات الأميركية المنتشرة في سوريا قرب الحدود التركية.

وأثار الهجوم التركي استياء دوليا في ظل خشية دول عدة من عودة تنظيم الدولة الاسلامية، ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا لبحث الهجوم التركي.