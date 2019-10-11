ترامب ينضم إلى منصة "تويتش" للفيديو في إطار مساعيه لإعادة انتخابه

انضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى منصة تويتش التابعة لشركة أمازون، وظهر حسابه الذي جرى التحقق منه على منصة فيديو البث المباشر، بينما يسعى لخوض سباق الانتخابات الرئاسية 2020.

وظهرت رسالة بشأن مسيرة لترامب في مدينة منيابوليس بولاية مينيسوتا على قناته، التي حظت بما يزيد على 7 آلاف متابع بحلول، اليوم الجمعة.

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والمنصة التي تضم 15 مليون مستخدم هي منصة ألعاب بالأساس، ولكنها تضم كذلك قنوات رياضية وموسيقية وسياسية.

وسبق ترامب إلى المنصة في وقت سابق من العام السناتور بيرني ساندرز، الذي يحدوه أمل الترشح للرئاسة وألكساندريا أوكاسيو كورتيز عضو مجلس النواب.