دول غربية تحذر تركيا من عودة داعش جراء الهجوم في سوريا

حذرت دول أوروبية والولايات المتحدة، اليوم الخميس، تركيا من أن عدوانها على شمال شرق سوريا قد يؤدي إلى عودة تنظيم داعش الإرهابي.

ودعت فرنسا إلى عقد «اجتماع طارىء» للتحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد تنظيم داعش المتشدد، وذلك غداة بدء الاعتداء التركي في شمال شرق سوريا.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان لقناة «فرانس 2» العامة «يجب أن يجتمع هذا التحالف الدولي لأننا نشهد وضعاً جديداً، ولأن المعركة ضد داعش يمكن أن تستأنف، لأن داعش لا ينتظر سوى هذه الفرصة للخروج».

من جهة أخرى، طالب الأعضاء الخمسة الأوروبيون في مجلس الأمن الدولي، الخميس، «تركيا بوقف عملها العسكري أحادي الجانب» في سوريا، وذلك إثر اجتماع طارئ ومغلق.

وقال دبلوماسيون إن الدول الأوروبية الخمس: فرنسا وألمانيا وبلجيكا وبريطانيا وبولندا، لم تنجح حتى الآن في دفع جميع أعضاء المجلس للانضمام إلى بيانها.

وأوضح أحد الدبلوماسيين أن الولايات المتحدة ستسعى لاحقاً إلى تأمين موقف مشترك في المجلس لكنها قد تصطدم بمعارضة روسية.

وأورد البيان الأوروبي أن طلب وقف العملية التركية سببه «أننا لا نعتقد أنها ستبدد القلق الأمني لتركيا»، مع تأكيده «القلق البالغ» لدى الأوروبيين حيال الهجوم التركي.

وفي بيان منفصل، أكدت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت أنه «ستكون هناك عواقب» إذا لم تحم تركيا، خلال عملياتها، «الأشخاص الضعفاء»، و«لم تضمن عدم استغلال تنظيم داعش للوضع لإعادة بناء نفسه».

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وكررت الدبلوماسية الأميركية موقف واشنطن لجهة أن قرار الرئيس دونالد ترامب سحب العسكريين الأميركيين من شمال سوريا، لا يعني «في أي حال من الأحوال تأييده» للهجوم التركي.

وأضافت «تتحمل تركيا الآن مسؤولية التأكد من بقاء جميع مقاتلي داعش المعتقلين في السجن».

واعتبر الأوروبيون، في بيانهم، أن العمل العسكري التركي يهدد بـ«تسهيل بروز داعش مجدداً، والذي يبقى تهديداً كبيراً للأمن الإقليمي والدولي والأوروبي».

وأضافوا «من غير المرجح أن تكون المنطقة الآمنة المزعومة التي تريد تركيا إقامتها في شمال شرق سوريا منسجمة مع المعايير الدولية من أجل عودة للاجئين» في شكل طوعي وآمن، مؤكدين أن «أي محاولة لتحقيق تغيير ديموغرافي ستكون مرفوضة».

من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إنه «يتعين أن نتذكر أننا بحاجة لمواصلة التضامن في حربنا المشتركة ضد عدونا المشترك وهو داعش».

وأكد ستولتنبرج، للصحفيين عقب اجتماعه برئيس الوزراء اليوناني كرياكوس موتسوتاكيس في العاصمة أثينا، إن التحالف الدولي حقق «تقدما هائلا» في الحرب على داعش. وأوضح «ينبغي أن نتأكد من الحفاظ على هذه المكاسب».