أم الفحم: إصابة شاب في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب (28 عاما) بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في منطقة البير بأم الفحم، بعد منتصف الليلة الماضية.
وقدم الطاقم الطبي التابعة لمركز النور الطبي الذي استُدعي إلى المكان العلاج الأولي للمصاب ومن ثم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.
وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات جريمة إطلاق النار.
هذا، وتتواصل أعمال العنف والجريمة في المجتمع العربي رغم الحراك الشعبي الرافض للعنف والجريمة، والاحتجاج المتواصل في مختلف البلدات العربية، على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة وفوضى السلاح.
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