حالة الطقس: انخفاض طفيف في درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس، اليوم الجمعة، غائما جزئيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وخاصة في المناطق الجبلية والداخلية من البلاد، إلا أنها تبقى أعلى من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 31 – 17، الخالصة (كريات شمونه) 33 – 18، صفد 28 – 16، طبرية 34 – 21، الناصرة 30 – 18، حيفا 28 – 20، يافا 28 – 21، القدس المحتلة 29 – 17، عسقلان 28 – 21، عين جدي (البحر الميت) 34 – 26، بئر السبع 31 – 16، أم رشرش (إيلات) 37 – 24.

أما يوم غد، السبت، فمن المتوقع أن يكون الجو ما بين غائم جزئيا حتى صاف، دون أن يطرأ أي تغيير ملحوظ على درجات الحرارة.

وبعد غد، الأحد، فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، ويكون الطقس حارا أكثر من المعتاد وجافا، وخاصة في المناطق الشمالية والجبلية.

أما الإثنين فمن المتوقع أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة.