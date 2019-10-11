الديمقراطيون يطالبون وزير الطاقة بوثائق حول تحقيقات عزل ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ ف ب

طالب نوّاب ديمقراطيّون، الجمعة، بأن يُزوّدهم وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري بوثائق في إطار التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس دونالد ترامب.



ووجّه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب مذكّرةً رسميّة إلى بيري تُلزمه بأن يُقدّم إليهم تلك المستندات بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأوّل.

وقال رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف والشؤون الخارجيّة إليوت إنجل ومراقبة السُلطة التنفيذيّة إيلايجا كامينجز "إذا رفضتم الامتثال لهذه المذكّرة، حتى لو بناء على طلب الرئيس أو البيت الأبيض، فسيكون هذا دليلا على عرقلة عمل الكونجرس، ويُمكن استخدامه ضدّكم و(ضدّ) الرئيس".

وأضافوا متوجّهين إلى الوزير "لقد أثارت تقارير في الآونة الأخيرة تساؤلات بشأن أيّ دورٍ محتمل لكُم في نقل رسالة الرئيس إلى نظيره الأوكراني"، في إشارة إلى المحادثة الهاتفية بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي.

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وأعلن زيلينسكي، أمس الخميس، أنه لم يتعرّض لأيّ "ابتزاز" من ترامب في التحقيق حول نجل منافسه السياسي جو بايدن.





والإثنين الماضي، أصدرت الكتلة الديمقراطية بمجلس النواب الأمريكي، مذكرات استدعاء موجهة لوزارة الدفاع ومكتب الميزانية بالبيت الأبيض، تحت مظلة التحقيقات لعزل الرئيس دونالد ترامب.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، وجّه النواب الديمقراطيون مذكرة رسمية إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي كان حاضراً أثناء الاتصال بين ترامب وزيلينسكي، طالبين منه بأن يسلمهم الوثائق الضرورية، فيما استقال الموفد الأمريكي الخاص إلى أوكرانيا كورت فولكر.

وأثارت مكالمة هاتفية جرى تسريبها بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عاصفة من الجدل والانتقاد داخل الولايات المتحدة، وصلت إلى حد فتح تحقيق رسمي، فيما إذا كان ينبغي محاسبة الرئيس بتهمة تقويض الأمن القومي للولايات المتحدة.