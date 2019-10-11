إطلاق سراح 10 ضباط احتجزهم متظاهرون في الإكوادور

جانب من الاحتجاجات في الإكوادور - أ.ف.ب

ذكرت تقارير إعلامية، الجمعة، أنه تم إطلاق سراح 10 من ضباط الشرطة كان متظاهرون من السكان الأصليين احتجزوهم في الإكوادور.



وتم الإفراج عن الضباط العشرة بالقرب من الجمعية الوطنية (البرلمان)، حسب ما ذكرت صحيفتا "إل تيليجرافو" و"إل كوميرسيو".

وذكرت صحيفة "إل كوميرسيو" أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم كانوا يرتدون الزي الرسمي وهم في حال جيدة.

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وقال زعيم السكان الأصليين خايمي فارجاس إنه تم احتجاز هؤلاء الضباط لأنهم "انتهكوا المساحة التي نحتلها".

وشكر وفد الأمم المتحدة في الإكوادور عبر تويتر السكان الأصليين بسبب الإفراج عن الضباط، واعتبرها "بادرة حسن نية".

وشهدت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أسبوعا من الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد تدابير التقشف الحكومية، ومن بينها نشر الحواجز على الطرق، واحتلال المباني العامة ومحطات معالجة المياه ومحطات البنزين، والاشتباكات وأعمال النهب.

وتم إلقاء القبض على نحو 800 شخص وجرح المئات خلال الاحتجاجات.

