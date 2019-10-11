الإثنين.. إنطلاق مفاوضات السلام السودانية في جوبا

الجمعة 11 أكتوبر 2019

الخليج 365

تنطلق بمدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، الإثنين المقبل، مفاوضات السلام السودانية بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.



وكان "إعلان جوبا" الذي وقع عليه وفد من المجلس السيادي السوداني، بقيادة الفريق محمد حمدان حميدتي، مع الحركات المسلحة بدارفور والمنطقتين، في 11 سبتمبر/أيلول الماضي، حدد يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول موعدا لانطلاق التفاوض المباشر بين الأطراف السودانية.

وقال المتحدث باسم مجلس السيادة السوداني، محمد الفكي سليمان، خلال تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن المفاوضات ستبدأ في موعدها المحدد مسبقاً وتستضيفها مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان.

Advertisements

وتنقسم هذه المفاوضات إلى مسارين أحدهما مع فصائل تحالف الجبهة الثورية السودانية التي تضم حركات دارفور والحركة الشعبية برئاسة مالك عقار، والمسار الآخر مع الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة عبد العزيز الحلو.

واختتمت الأربعاء الماضي في أديس أبابا ورشة فنية لدعم مفاوضات السلام في السودان نظمتها مجموعة القانون الدولي والسياسة العامة PILPG بالتنسيق مع مكتب المبعوث الأمريكي للسودان.

وشارك فيها وفد من مجلس السيادة ضم محمد الفكي سليمان، ومحمد حسن التعايشي، كما ضم الحركات المسلحة في دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وناقشت الورشة أوراق عمل عن وثيقة "إعلان جوبا" لحسن النوايا وما تم تنفيذه منها وما لم ينفذ والأسباب التي حالت دون التنفيذ، كما ناقشت أوراق عمل عن منهج التفاوض والحالات المشابهة للحالة السودانية.