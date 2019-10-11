شكرا لقرائتكم تونس.. مناظرة مرتقبة اليوم بين القروي وسعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤول في التلفزيون الرسمي التونسي لـ"العربية.نت"، إن المرشحين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية نبيل القروي وقيس سعيد، وافقا على إجراء مناظرة تلفزيونية، الجمعة، في آخر يوم من الحملة الانتخابية.

وأوضح إلياس الجراية، مدير الاتصال بالتلفزيون، أن نبيل القروي وافق الخميس على الطلب، الذي توجهت به إدارة التلفزيون للمشاركة في مناظرة مع منافسه قيس سعيد، الذي أبدى بدوره استعداده للحضور، بعد أقل من يوم على الإفراج عنه.

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كما أضاف أن التلفزيون التونسي جاهز لتنظيم هذه المناظرة، التي ستكون أكثر تفاعلاً من مناظرة الدور الأول من الانتخابات الرئاسية التي شارك فيها 26 مترشحاً، تم تقسيمهم على 3 مجموعات.

مناظرة حامية

ويتوقع أن تكون هذه المناظرة التي سيتواجه فيها مرشحا الرئاسية في تونس وجهاً لوجه حامية ومثيرة، قد تحظى بمتابعة ملايين التونسيين، قبل التوجه لصناديق الاقتراع.

ويجرى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في تونس، يوم الأحد المقبل، وسط منافسة شديدة بين أستاذ القانون والمرشح المستقلّ قيس سعيد ورجل الإعلام والأعمال نبيل القروي، رئيس حزب "قلب تونس"، الذي أفرج عنه القضاء أمس الأربعاء، بعد أكثر من شهر ونصف على توقيفه بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال.