عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ستقفل شركات استيراد النفط أبواب مستودعاتها أمام أصحاب الصهاريج والمحطات، وتتوقّف عن تسليم المشتقات النفطية على أنواعها لأصحاب المحطات، إلّا بالدولار الأميركي بدلًا من الليرة اللبنانية".
وأوضحت أنّ "الشركات ردَّت السبب إلى عدم إيفاء الدولة بوعودها لجهة تحويل الإيرادات الّتي حصّلتها الشركات طوال هذا الأسبوع بالليرة إلى دولار".
ولفتت مصادر معنيّة بالملف النفطي إلى أنّه "إذا لجأت الشركات إلى هذا التهديد، فسيؤدّي حتمًا إلى تَجدُّد الأزمة الّتي اعتقد البعض أنّ التفاهمات الأخيرة قد تجاوزتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: شركات استيراد النفط ستتوقف عن تسليم المشتقات النفطية إلا بالدولار اعتبارا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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