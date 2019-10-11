الجمهورية: شركات استيراد النفط ستتوقف عن تسليم المشتقات النفطية إلا بالدولار اعتبارا من اليوم

عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، ستقفل شركات استيراد ​النفط​ أبواب مستودعاتها أمام أصحاب ​الصهاريج​ والمحطات، وتتوقّف عن تسليم المشتقات النفطية على أنواعها لأصحاب المحطات، إلّا ب​الدولار​ الأميركي بدلًا من ​الليرة اللبنانية​".

وأوضحت أنّ "الشركات ردَّت السبب إلى عدم إيفاء الدولة بوعودها لجهة تحويل الإيرادات الّتي حصّلتها الشركات طوال هذا الأسبوع بالليرة إلى دولار".

ولفتت مصادر معنيّة بالملف النفطي إلى أنّه "إذا لجأت الشركات إلى هذا التهديد، فسيؤدّي حتمًا إلى تَجدُّد الأزمة الّتي اعتقد البعض أنّ التفاهمات الأخيرة قد تجاوزتها".