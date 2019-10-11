قطب نيابي للجمهورية: لا تفكير بتغيير حكومي الآن والبلد لن يسقط بعلم القاصي والداني

أكّد قطب نيابي بارز، في حديث إلى صحيفة "الجمهورية"، أنّ "​الحكومة​ باقية، ولا تفكير في تغيير حكومي الآن لأنّ من المستحيل الاتفاق على حكومة جديدة في ظلّ الظروف الراهنة"، مرجّحًا أن "تتّخذ حاكميّة "​مصرف لبنان​" إجراءات فعّالة للحفاظ على سعر العملة الوطنية مُستقرًّا".

ورجّح أيضًا أن "يُعالَج الوضع الراهن ماليًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا على الطريقة اللبنانية المعروفة، بحيث لا يسقط البلد، وهو لن يسقط بعِلم القاصي والداني، ولا مصلحة للداخل ولا للخارج القريب أو البعيد بسقوطه، لِما ينطوي عليه من مصالح متوافرة للجميع فيه".