قوى الأمن: توقيف 103 مطلوبين بجرائم مختلفة وضبط 1000 ومخالفتي سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 103 مطلوبين بتاريخ يوم أمس 10 تشرين الأول 2019، بجرائم مختلفة هي: ​مخدرات​، سرقة، نشل و​إطلاق نار​".

وأفادت بـ"ضبط 1000 ومخالفتي ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".