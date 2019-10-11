مروان فياض: نطالب الدولة بتوقيف "فانات" الموت غير المرخصة وغير الشرعية التي تعمل على المازوت

شدّد رئيس ​الاتحاد العام ل​نقابات السائقين​ وعمال النقل​ في ​لبنان​ ​مروان فياض​، على أنّ "فانات" الموت الّتي تنفّذ احتجاجًا على أوتوسترادي ​ضهر البيدر​ وخلدة مخالفة لجميع القوانين والأنظمة. هم عصابة منظّمة يعملون على خطّ بعلبك- ​بيروت​، خط الشمال- بيروت وخط الجنوب- بيروت".

وأوضح في تصريح إذاعي، أنّ "تحرّك أصحاب "الفانات" غير الشرعيّة وغير الشرعية الّتي تعمل على ​المازوت​، هو للاحتجاج على حجز ​قوى الأمن​ أمس نحو 100 "فان" مُخالف تعمل على المازوت على خط بعلبك- بيروت". ولفت إلى أنّ "الدولة موجودة من المتحف إلى ​البترون​، ونطالبها بتوقيف "الفانات" غير المرخّصة وغير الشرعيّةالّتي تعمل على المازوت".