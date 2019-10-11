النشرة: مجهولون سرقوا سيارة مواطن في حوش الامراء بعد الاعتداء عليه

افاد مراسل "​الخليج 365​" في زحلة بأن مجهولين اقدموا مساء امس على الاعتداء على الشاب داني نبيل التن (23 عاما).

وفي التفاصيل، انه وفيما كان التن مارا بسيارته من نوع "تاهو " في ​حوش الامراء​ في زحلة اعترضه مسلحون وقطعوا عليه الطريق منتحلين صفة ​مخابرات الجيش اللبناني​. واقدم المسلحون على ضربه على رأسه بكعب المسدس ورموه على حافة الطريق في ​بوداي​ وفروا بسيارته الى جهة مجهولة.

وقد عثر عليه احد اهالي البلدة الذي بادر لنقله الى المستشفى حيث اجريت له الاسعافات اللازمة. وعلى الفور تم ابلاغ الاحهزة الامنية التي حضرت الى المستشفى وفتحت تحقيقا في الحادث.