جابر رجح إقرار القانون المتعلق بزراعة القنب للاستخدام الطبي في تشرين الثاني

لفت رئيس اللجنة النيابية المُكلّفة متابعة درس اقتراح القانون المتعلّق بزراعة القنب للاستخدام الطبي النائب ياسين جابر، إلى أنّ "من المتوقّع أنّ تعقد اللّجنة اجتماعها الأخير الإثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة قبل إحالة الاقتراح إلى اللجان النيابية المشتركة، ومنها إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الّذي سيحيله بدوره إلى الهيئة العامة لإقراره"، مُرجّحًا إقراره في تشرين الثاني المقبل.
وذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "أعضاء اللجنة اتّفقوا على أن تكون رئاسة مجلس الوزراء هي السّلطة المعنيّة بإدارة القطاع العام، وتمّ رفض أن تكون وزارة الصحة العامة بحسب اقتراح تكتل "لبنان القوي"، أو وزارة الزراعة بحسب اقتراح "كتلة التنمية والتحرير"، على أن يُعيِّن مجلس الوزراء أعضاء الهيئة النّاظمة المعنيّة بإعطاء التّراخيص".
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