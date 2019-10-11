جابر رجح إقرار القانون المتعلق بزراعة القنب للاستخدام الطبي في تشرين الثاني

لفت رئيس اللجنة النيابية المُكلّفة متابعة درس اقتراح القانون المتعلّق بزراعة القنب للاستخدام الطبي النائب ​ياسين جابر​، إلى أنّ "من المتوقّع أنّ تعقد اللّجنة اجتماعها الأخير الإثنين المقبل لوضع اللمسات الأخيرة قبل إحالة الاقتراح إلى ​اللجان النيابية المشتركة​، ومنها إلى رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الّذي سيحيله بدوره إلى الهيئة العامة لإقراره"، مُرجّحًا إقراره في تشرين الثاني المقبل.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" أنّ "أعضاء اللجنة اتّفقوا على أن تكون ​رئاسة مجلس الوزراء​ هي السّلطة المعنيّة بإدارة ​القطاع العام​، وتمّ رفض أن تكون ​وزارة الصحة العامة​ بحسب اقتراح تكتل "لبنان القوي"، أو ​وزارة الزراعة​ بحسب اقتراح "كتلة التنمية والتحرير"، على أن يُعيِّن مجلس الوزراء أعضاء الهيئة النّاظمة المعنيّة بإعطاء التّراخيص".