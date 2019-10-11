جنبلاط: سد النهضة قد يشكل تحديا وجوديا للشعب المصري

رأى رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي أنه "يبدو ان المشاكل في ​العالم العربي​ ستزداد لكن الاخطر هو ​سد النهضة​ الذي تقيمه الحبشة وبحماية اسرائيلية والذي قد يشكل تحديا وجوديا للشعب المصري". وقال: "افضل على ​الجامعة العربية​ مساعدة مصر العمق العربي الاكبر لحل هذه المشكلة التي تفوق اهمية احداث التوغل التركي في ​سوريا​ بموافقة دول مركزية كبرى".

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