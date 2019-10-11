الدفاع التركية: القضاء على 228 "إرهابيا" منذ انطلاق عملية "نبع السلام" بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية "القضاء على 9 "إرهابيين" من منظمة "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك"، في غارة جديدة نفّذها سلاح الجو التركي ضدّ عناصر المنظمة شمالي سوريا".
وأوضحت في بيان، أنّ "عدد "الإرهابيين" الّذين جرى القضاء عليهم منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات شمال سوريا، بلغ 228".
يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أطلق الجيش التركي عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات، لـ"تطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، بحسب تعبيره.
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