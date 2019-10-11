الدفاع التركية: القضاء على 228 "إرهابيا" منذ انطلاق عملية "نبع السلام" بشمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ "القضاء على 9 "إرهابيين" من منظمة "بي كا كا/ ب ي د - ي ب ك"، في غارة جديدة نفّذها سلاح الجو التركي ضدّ عناصر المنظمة شمالي ​سوريا​".

وأوضحت في بيان، أنّ "عدد "الإرهابيين" الّذين جرى القضاء عليهم منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات شمال سوريا، بلغ 228".

يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أطلق ​الجيش التركي​ عمليّة "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​، لـ"تطهيرها من إرهابيي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلادهم"، بحسب تعبيره.