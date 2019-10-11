مقتل ثلاثة اشخاص وإصابة اثنين اثر انهيار جسر بالصين

أفادت وكالة أنباء ​الصين​ ​الجديدة​ "شينخوا" بأن 3 أشخاص قتلوا وأصيب اثنين آخرين اثر ​انهيار جسر​ على طريق سريع في منطقة ووشي بإقليم جيانجسو في الصين. وأوضحت ان "الجسر انهار وسقط على ثلاث سيارات تحته. وكانت إحدى السيارات متوقفة ولم يكن بها ركاب لكن السيارتين الأخريين كان بهما 3 ركاب قتلوا، وسقطت 3 سيارات وشاحنتان من الجسر أثناء انهياره". وأكدت ان "وزارة النقل ومدينة ووشي تحققان في سبب الحادث".

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