ستولتنبرغ: نتوقع من تركيا ضبط النفس وأن تكون عملياتها في سوريا مدروسة

لفت أمين عام ​حلف شمال الأطلسي​ "​الناتو​" ​ينس ستولتنبرغ​ إلى "إننا نتوقع من ​تركيا​ ضبط النفس وأن تكون عملياتها في ​سوريا​ مدروسة لتجنب مزيد من الكوارث الإنسانية"، داعياًلوقف تصعيد الصراع في سوريا.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إطلاق جيش بلاده بالتعاون مع فصائل مسلحة مدعومة من ​تركيا​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي ​سوريا​، لتطهيرها من مسلحي قوات سوريا الديمقراطية و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا.