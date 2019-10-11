اسحاق جهانغيري: الحرب لیست حلا للمشاكل التاريخية

لفت النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية اسحاق جهانغيري إلى انه "لا يمكن تجاوز المشاکل التاريخية من خلال الحرب"، مؤكدا انه "لن يتم حل أي مشکلة من خلال العمل العسكري".
وأشار إلى أن "المنطقة تمر بمرحلة من التوترات والازمات كما نرى حاليا في اليمن والسعودية وافغانستان وسوريا ولبنان والعراق"، مؤكدا ان "سبيل حل القضايا التاريخية ليس الحرب"، مضيفاً "اقترحنا وما زلنا نقترح على جارتنا تركيا الحوار والتفاعل والتفاوض عوضا عن العمل العسكري".
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