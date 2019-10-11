"سانا": غارات مكثفة لطيران النظام التركي على مدينة تل أبيض

أفادت وكالة ​الانباء​ السورية الرسمية "سانا" بأن طائرات النظام النظام التركي أغارت بشكل مكثّف على مدينة ​تل أبيض​قرب الحدود شمال الرقة.

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