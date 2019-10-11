شكرا لقرائتكم خبر عن نائب المنيا يطالب بإحلال وتجديد الوحدات الصحية على مستوى المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب إيهاب عبد العظيم، بطلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد الوحدات الصحية بمركز مغاغة بمحافظة المنيا، والنهوض بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، ووضع جدول زمنى للانتهاء من التطوير وفقًا للاعتمادات المالية المتاحة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المنظومة الصحية تشهد اهتماما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على مستوى الخدمة، بداية من انطلاق التأمين الصحى الشامل، وعدد من المبادرات منها 100 مليون صحة، وغيرها من المبادرات التى ساهمت بشكل كبير فى تحسن الخدمة، بالإضافة للخطوات الجادة بشأن قوائم الانتظار، ومن ثم تأتى خطوة الإحلال والتجديد للوحدات الصحية فى نفس التوجه العام للدولة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة حصر كافة الوحدات على مستوى الجمهورية بشكل عام ومحافظة المنيا بشكل خاص، ومن ثم وضع جدول زمنى للإحلال والتجديد، وفقًا للاعتمادات المالية المخصصة لكل محافظة، على أن يُراعى المناطق الأكثر احتياجًا، شريطة الالتزام بالمواقيت المنصوص عليها فى الجدول الزمنى للتطوير.