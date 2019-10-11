اعتقال 11 كرديا بتركيا لرفضهم عدوان أردوغان على شمالي سوريا‎

اعتقلت قوات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، عددا من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، لاحتجاجهم على العدوان الذي تشنه أنقرة على شمال شرقي سوريا.

وحسب ما ذكرته صحيفة "تي 24" الإلكترونية المعارضة، نظم عدد من أنصار الحزب الكردي المذكور، وقفة احتجاجية بالعاصمة أنقرة، للتنديد بالعدوان التركي

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وذكرت أن قوات الأمن التركية فضت بالقوة الوقفة التي نظمت أمام مقر الشعوب الديمقراطي بحي "تشان قايا" الشهير بالعاصمة بالقوة، وقامت باعتقال 11 شخصا من أنصار الحزب، بينهم نواب بالبرلمان.

والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس التركي شن عملية عسكرية أطلق عليها "نبع السلام" في شرقي الفرات شمال شرقي سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدوانا وانتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.

وهذا ثالث هجوم تشنّه تركيا مع فصائل سورية موالية لها شمال سوريا، بعد هجوم أول عام 2016 سيطرت بموجبه على مدن حدودية عدة، والثاني عام 2018 سيطرت خلاله على منطقة عفرين الكردية، متسببة في نزوح عشرات الآلاف من السكان.