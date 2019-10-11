اللجنة العليا للأخوة الإنسانية تدين هجوم مدينة "هاله" الألمانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف معبدا يهوديا بمدينة "هاله"، أكبر مدن ولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين. وأكدت اللجنة أن استهداف دور العبادة هو استهداف للإنسانية كلها، وأنه عمل دنيء وخبيث يخالف كافة الشرائع السماوية والقوانين والأعراف الدولية والأخلاقية. وتقدمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بتعازيها لأسر الضحايا الأبرياء، مع خالص الدعوات والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وتذكر اللجنة بما تضمنته وثيقة الأخوة الإنسانية، التي وقعها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وبابا الكنيسة الكاثوليكية في أبوظبي فبراير الماضي، أن "حماية دور العبادة من معابد وكنائس ومساجد واجب تكفله كل الأديان والقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية، وأن كل محاولة للتعرض لدور العبادة واستهدافها بالاعتداء أو التفجير أو التهديم هي خروج صريح عن تعاليم الأديان، وانتهاك واضح للقوانين الدولية".



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