«مصطفي بكري» يرد على هجوم «أردوغان»: السيسي منتخب بأكثر من 97% وأنت بـ52% فقط

الموجز

شن الإعلامي مصطفى بكري،وعضو مجلس النواب ، هجوما حادا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد هجومه علي الرئيس السيسي، بعد إدانة مصر للعملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

وكتب "بكري"،تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر , قائلا : أقول لاردوغان الإرهابي القاتل ، أنظر إلي وجهك في المرآة قبل أن تأتي علي ذكر الرئيس السيسي ومواقفه، السيسي أنقذ مصر منجماعة الإرهاب التي تحتضنها وتدعمها ،

وتابع بكري : السيسي إنتخبه الشعب المصري بنسبة تزيد علي ٩٧٪ ،بينما لم تحصل أنت علي أكثر من ٥٢% 'السيسي لم يدعم الإرهاب ويتآمر علي دول .