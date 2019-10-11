الدفاع التركية أعلنت مقتل أول جندي وإصابة 3 خلال اشتباكات مع الأكراد بشمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، "مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع "إرهابيي" منظمة "ي ب ك/بي كا كا" في إطار عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات، شمالي سوريا"، لافتةً إلى "أنّنا نقدّم التعازي لذويه وللقوات المسلحة التركية والشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".
وكانت قد أفادت الوزارة يوم أمس بـ"الاضء على 174 "إرهابيًا" من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" منذ انطلاق عملية "نبع السلام".
يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أطلق الجيش التركي عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لـ"تطهيرها من مسلحي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم"، بحسب تعبيره.
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