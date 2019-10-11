الدفاع التركية أعلنت مقتل أول جندي وإصابة 3 خلال اشتباكات مع الأكراد بشمال سوريا

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ في بيان، "مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين، في اشتباكات مع "إرهابيي" منظمة "ي ب ك/بي كا كا" في إطار عملية "نبع السلام" في منطقة شرق الفرات، شمالي ​سوريا​"، لافتةً إلى "أنّنا نقدّم التعازي لذويه وللقوات المسلحة التركية والشعب التركي، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وكانت قد أفادت الوزارة يوم أمس بـ"الاضء على 174 "إرهابيًا" من تنظيم "بي كا كا/ ب ي د- ي ب ك" منذ انطلاق عملية "نبع السلام".

يُذكر أنّ يوم الأربعاء، أطلق ​الجيش التركي​ عملية "نبع السلام" في منطقة شرق ​نهر الفرات​ شمالي سوريا، لـ"تطهيرها من مسلحي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة ​اللاجئين السوريين​ إلى بلادهم"، بحسب تعبيره.