خارجية النروج علقت تصدير أي شحنات جديدة من الأسلحة إلى تركيا حتى إشعار آخر

أعلنت وزيرة الخارجية ​النروج​ية، اين اريكسن سوريدي، في تصريح إلى وكالة "فرانس برس"، أنّه "لأنّ الوضع معقّد ويتغيّر بسرعة، لن تنظر وزارة الخارجية في سياق إجراء وقائي في أيّ طلبات لتصدير معدّات دفاعيّة ومعدّات ذات استخدامات مختلفة إلى ​تركيا​ حتّى إشعار آخر".

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