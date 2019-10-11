ترامب كلّف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط لوقفٍ لإطلاق النّار بين أنقرة والأكراد

أعلن مسؤول أميركي كبير ان الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ كلّف دبلوماسيّين أميركيّين التوسّط في "وقفٍ لإطلاق النّار" بين ​أنقرة​ و​الأكراد​، في محاولة لإنهاء الهجوم التركي على شمال ​سوريا​، بحسب ما أعلن مسؤول أميركي كبير.

ولفت المسؤول في وزارة الخارجيّة الأميركيّة إلى انّ ترامب "كلَّفَنا أن نُحاول البحث عن قواسم مشتركة بين الجانبين، وعمّا إذا كان ممكناً التوصّل إلى وقف ل​إطلاق النار​، وهذا هو ما نفعله".