شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحى خلفان عن الغزو التركى لسوريا: ترامب نصبح فخًا لأردوغان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، أن العملية العسكرية التى يشنها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ضد سوريا، ما إلا فخ نسبه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لتركيا.

وقال ضاحى خلفان، فى تصريح لـ"الخليج 365": "أمريكا أنسحبت عن محاربة داعش فى سوريا، ودفعت بتركيا لتكون عنها بالوكالة، فهذا فخ ترامب الذى نصبه لأردوغان.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركى على الأراضى السورية، محذرة من العواقب وفى مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وغالبية الدول الأوروبية.

Advertisements

وفى بيان لها، أكدت الخارجية المصرية إدانتها الكاملة للعدوان التركى على سوريا، مشددة على رفض مصر التام للاعتداءات الصارخة وغير المقبولة على سيادة دولة عربية شقيقة.

كما حذرت الخارجية فى بيانها من استغلال الظروف التى تمر بها الدولة السورية للقيام بتلك التجاوزات، بشكل يتنافى مع قواعد القانون الدولى.

ودعت مصر المجتمع الدولى ممثلاً فى مجلس الأمن للتصدى لهذا التطور البالغ الخطورة والذى يهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.