اليوم.. الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:
تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، المنيا، والبحيرة)، والتي تحمل عنوان خطبتها: "الحفاظ على بناء الدول".
وأكدت الوزارة، أن الاهتمام بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، للوصول لكافة المواطنين وتوصيل الدين السمح لهم ومحاربة التطرف والأفكار العنيفة.
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