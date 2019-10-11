اليوم.. الأوقاف تنظم 3 قوافل دعوية إلى مطروح والمنيا والبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

تنظم وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، ثلاث قوافل دعوية موسعة لشباب علماء الأوقاف إلى محافظات (مطروح، المنيا، والبحيرة)، والتي تحمل عنوان خطبتها: "الحفاظ على بناء الدول".

وأكدت الوزارة، أن الاهتمام بالقوافل الدعوية التي تجوب جميع محافظات الجمهورية، للوصول لكافة المواطنين وتوصيل الدين السمح لهم ومحاربة التطرف والأفكار العنيفة.​