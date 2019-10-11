​ترامب: اليوم الأول من مفاوضات التجارة الأمريكية الصينية مضى بشكل جيد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الوفدين الأمريكي والصيني سيواصلان محادثاتهما التجارية اليوم الجمعة في البيت الأبيض، مشيرا إلى أن اليوم الأول من أحدث جولة في المفاوضات التجارية "مضى بشكل جيد حقا".

وشارك نائب رئيس مجلس الدولة الصيني، ليو خه، في اليوم الأول من المحادثات إلى جانب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين والممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر. وأشار الرئيس في وقت سابق إلى انه سيلتقي "ليو".

وقال ترامب للصحفيين خارج البيت الأبيض يوم الخميس: "إنني بصدد أن أراهم غدا هنا .. الأمور تمضي بشكل جيد للغاية".

Advertisements

وجاءت تصريحات ترامب في الوقت الذي كان الوفدان يختتمان فيه اليوم الأول لمحادثاتهما التي استغرقت عدة ساعات.

وذكر البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الأسبوع أن القضايا المطروحة للنقاش تشمل نقل التكنولوجيا القسري، وحقوق الملكية الفكرية والزراعة.

وتجري المحادثات وسط توقعات ضئيلة بحدوث انفراجة.

وأرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي زيادة في الرسوم الجمركية على الصين كانت مقررة أول أكتوبر إلى منتصف الشهر، بينما تراجعت الصين عن فرض رسوم على واردات لحم الخنزير وفول الصويا وأعفت بعض المنتجات الكيميائية من رسوم إضافية.