​افتتاح فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - (أ ش أ):

شهد السكرتير العام لمحافظة أسوان اللواء حازم عزت مساء الخميس حفل انطلاق فعاليات المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية والتى تستضيفها ملاعب نادي أسوان الرياضي حتى 15 نوفمبر القادم، بمشاركة 3 آلاف و500 شاب وفتاة من مختلف الأندية والمراكز الرياضية وطلاب المدارس والجامعة على مستوى المحافظة.

وأكد سكرتير المحافظة - فى كلمته - أن تنظيم واستضافة هذه الفعاليات الرياضية يأتي في إطار التعاون والتكاتف المستمر بين محافظة أسوان ووزارة الشباب والرياضة من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المتواصلة لتسخير كافة القدرات والإمكانيات والوسائل المتاحة لدعم وتشجيع أبنائنا الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل فعال يعود بالنفع والإيجاب على حياتهم الشخصية ويساهم في خدمة وطنهم الغالى مصر بالشكل المطلوب.

كما أشاد بجهود وزارة الشباب والرياضة ودورها المتواصل في التطوير والارتقاء بالمنظومة الرياضية والشبابية بمختلف مراكز المحافظة سواء فى مجال البنية الأساسية أو في مجال الأنشطة والبرامج والمبادرات المتنوعة والمتاحة لكافة الشباب الأسوانى بمختلف المراحل العمرية والتي تهدف إلى رفع وتحسين قدراتهم وإمكانياتهم على كافة المستويات الجسدية والفكرية والثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية والفنية.

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وأكد أهمية هذه المنافسات التمهيدية والتي تعد فرصة مناسبة لتجمع عدد كبير من أبنائنا طلاب المدارس والجامعات ومراكز الشباب والأندية فى ملتقى رياضى واحد يساهم فى تعزيز وتنمية الروح الرياضية والمنافسة الشريفة لديهم بكافة الألعاب الفردية والجماعية .

من جانبه أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان فتحى عبد الحافظ أن المرحلة التمهيدية لأولمبياد المناطق الحدودية تستهدف الشباب والفتيات فى المرحلة السنية ما بين عامى (1997 و 2003) وتشمل المنافسة في 11 لعبة رياضية مختلفة وهى رفع الأثقال وألعاب القوى والمصارعة والكاراتيه وتنس الطاولة ، بالإضافة إلى كرة القدم الخماسية والسلة واليد والطائرة ، فضلاً عن كرة القدم والطائرة الشاطئية، مشيراً إلى أن الفائزين بالمراكز الأولى فى هذه المنافسات سوف يتأهلوا مباشرة إلى التصفيات النهائية لأولمبياد المناطق الحدودية على مستوى الجمهورية والتى ستقام بمدينة الغردقة فى منتصف شهر نوفمبر القادم بمشاركة 6 محافظات وهي شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح، وأسوان.

وقد بدأت فعاليات حفل الافتتاح بعزف السلام الوطنى ثم استعراض طابور العرض للفرق المشاركة، ثم توالى بعده تقديم العروض الفنية والرياضية ومباريات كرة القدم الخماسية.