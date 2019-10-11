عاجل.. الرجاء ينهي مهام مديره الرياضي فتحي جمال

أعلن نادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم، قبل قليل، إنهاء ارتباطه بمديره التقني، فتحي جمال، وذلك بعد أن توصلت إدارة النادي إلى اتفاق نهائي معه، يقضي بفسخ العقد الذي كان يربط بينهما.

وأصدر النادي الأخضر، قبل قليل، ( الثانية إلا الربع!) بلاغا على موقعه الرسمي، جاء فيه:

“بناءا على رغبة السيد جمال فتحي، توصل نادي الرجاء الرياضي و السيد جمال فتحي المدير الرياضي للنادي الى اتفاق يقضي بوضع حد لارتباطه بالنادي.

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نادي الرجاء الرياضي يتقدم بالشكر للسيد جمال فتحي على ما قدمه من خدمات خلال مدة ارتباطه بالنادي و يتمنى له مشوارا موفقا في مستقبل مسيرته المهنية”.

ولم تعرف بعد خلفيات هذا القرار، فيما تثار العديد من التكهنات حول أن الأمر له علاقة بالفضيحة الأخلاقية التي عرفها النادي، والتي أدت إلى إقالة أحد أطره.