"الدفاع" التركية تعترف بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين شمالي سوريا‎

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العين الإخبارية - وكالاتالجمعة 2019/10/11 05:01 ص بتوقيت أبوظبي
إحدى الآليات العسكرية التركية على الحدود السورية
اعترفت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين، خلال اشتباكات في منطقة شرق الفرات شمالي سوريا.
وأمس الخميس، اعترفت السلطات التركية بمقتل 6 وإصابة 70 شخصا، في قصف كردي طال جنوبي البلاد ردا على استمرار العدوان التركي في شمالي شرق سوريا.
والأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شن عدوان على شمال شرقي سوريا أطلق عليه "نبع السلام"، وهو ما اعتبره مراقبون "انتهاكا" لسيادة ذلك البلد الذي يعاني ويلات الحرب منذ سنوات.
وحذرت العديد من الدول من عواقب هذه العملية العسكرية، وما يمكن أن تخلفه من مأساة إنسانية، ولا سيما مع الكثافة السكانية التي تشهدها مدن الشمال السوري.
وأعلن عشرات من الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي "الكونجرس"، أنهم سيقدمون اقتراحا بفرض عقوبات ضد تركيا ردًا على العدوان في شمالي سوريا.
ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمالي سوريا إلى 30 قتيلا بينهم 8 مدنيين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية وأصيب 33 آخرون.
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