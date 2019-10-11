مبخوت يعلق على احتلاله صدارة هدافي الأبيض ورؤيته لمواجهة تايلاند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد علي مبخوت نجم المنتخب الإماراتي سعادته بتصدر ترتيب هدافي "الأبيض" عبر التاريخ.

وأعرب مبخوت في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية" عن سعادته باعتلاءه صدارة هدافي "الأبيض" عبر التاريخ برصيد 54 هدفا، وذلك عقب تسجيله 3 أهداف "هاتريك" في الفوز على إندونيسيا بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ورفع مبخوت رصيده إلى 54 هدفاً ليتخطى عدنان الطلياني الهداف التاريخي السابق برصيد 53 هدفاً، وذلك بفضل "الهاتريك" في إندونيسيا.

وعن مواجهة تايلاند المقبلة، قال مبخوت :"لا توجد علينا ضغوطات، سنذهب إلى تايلاند للعب كرة قدم والاستمتاع بها، ونسعى لتقديم أداء طيب وتحقيق الفوز".

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وأضاف: "من المهم مشاركة الشباب دائماً، لأنه بعد فترة سنتقاعد عن اللعب وسيقوم الجيل الجديد بتسلم المسئولية، وبالتالي الاعتماد عليهم أمر طبيعي".

وستلتقي الإمارات مع تايلاند يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.

ويحتل "الأبيض" صدارة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام.