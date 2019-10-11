شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يدعو لوقف العدوان التركي على سورية.. وواشنطن تحمّل أنقرة مسؤولية حماية الأكراد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (نيويورك)

عقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس (الخميس)، مشاورات مغلقة حول سورية، وبعد انتهائها تحدث مندوبو الدول الأعضاء، إلى الصحفيين في المقر الدائم حيث دعوا تركيا إلى وقف العمل العدائي «أحادي الجانب». وصرحت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، بأن تركيا تتحمل «المسؤولية الكاملة عن حماية السكان الأكراد والأقليات الدينية بمن فيهم المسيحيون»، مضيفة أن الفشل في «اللعب وفق القواعد» سيكون له «عواقب».

وفي حديثها للصحفيين قالت كرافت إن الولايات المتحدة «لم تؤيد بأي شكل من الأشكال قرار حكومة تركيا القاضي بشن توغل عسكري في شمال شرق سورية». وقالت إن تركيا مسؤولة الآن «عن ضمان أن يظل جميع مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين وألا يعيدوا تشكيل أنفسهم بأي طريقة أو شكل أو صيغة"، وأكدت أن عدم اللعب وفقاً لقواعد حماية الفئات السكانية الضعيفة والفشل في ضمان منع تنظيم داعش من بناء نفسه ستكون له عواقب وخيمة.