شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يساوم أوروبا باللاجئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز، ا ف ب (أنقرة، باريس)

في مساومة جديدة، هدد الرئيس التركي رجب أردوغان أمس، بأن بلاده سترسل اللاجئين السوريين البالغ عددهم نحو 3.6 مليون إلى أوروبا إذا صنفت الغزو العسكري لسورية على أنه «احتلال» بحسب «رويترز». وقال أردوغان أمام نواب البرلمان من حزبه: «أقول للاتحاد الأوروبي مرة جديدة، إذا حاولتم تقديم عمليتنا على أنها اجتياح، فسنفتح الأبواب ونرسل لكم 3.6 مليون مهاجر». وأضاف أنه يضمن ألا يكون لمتشددي «داعش» وجود في شمال شرق سورية بعدما تكمل بلاده عدوانها .

وفي باريس، استدعت الخارجية الفرنسية أمس السفير التركي، احتجاجاً على غزو بلاده لسورية.