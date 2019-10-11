الموجز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ,أن أمام واشنطن 3 خيارات للتعامل مع أنقرة بعد الهجوم التركي على شمالي سوريا.
واكد ترامب إن أحدى تلك الخيارات هي التوسط بين تركيا وقوات سوريا الديمقراطية للوصول إلى اتفاق.
وأوضح الرئيس الأميركي أن ثمة خيار آخر يتمثل في توجيه ضربة مالية قوية للاقتصاد التركي، ومنوها في الوقت ذات إلى إمكانية إرسال آلاف الجنود الأميركيين إلى المنطقة.
وكانت واشنطن قد حذرت الحكومة التركية عقب اجتماع بالأمم المتحدة أمس الخميس من أنها ستواجه "عواقب" إن تجاهلت حماية السكان أو أخفقت في احتواء متشددي تنظيم داعش في هجومها على الفصائل الكردية بشمال شرق سوريا.
وتشن تركيا منذ الأربعاء هجوما في شمال شرق سوريا ضد المقاتلين الأكراد، حلفاء الغربيين في قتال تنظيم داعش الإرهابي في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يهدد بتوجيه ضربة اقتصادية قوية لتركيا بعد حربها علي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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