الرئيس الأوكراني يكسر الرقم القياسي لأطول مؤتمر صحافي

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي، الذي كان ممثلا معروفا قبل انتخابه هذا الربيع لأعلى منصب في البلاد، بضخ نوع جديد من السياسة في الجمهورية السوفياتية السابقة.

قام زيلينكسي، اليوم الخميس، بما لم يسبقه إليه أي سياسي، عندما عقد مؤتمرا صحافيا طال أكثر من 12 ساعة، وأعلنته وكالة السجل الوطني للأرقام القياسية الأطول في العالم.

وبعد ثماني ساعات من بدء المؤتمر الصحافي الماراثوني لزيلينسكي، وهو اللقاء الأهم له مع الصحافة منذ وصوله الى السلطة، وقف ممثل للوكالة ليعلن النبأ.

وفوجىء الرئيس البالغ 41 بالأمر كما بدا من رد فعله، وقال أنه رجل متواضع لا يحب الاحتفالات.

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وينبغي أن تصادق هيئة دولية على رقم زيلينسكي، قبل أن يتم اعتماده رسميا.

وعقد المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس، في قاعة في وسط كييف، وشارك فيه مئات الصحافيين المحليين والدوليين الذي تعاقبوا على دفعات حول طاولة الرئيس لطرح الاسئلة.

وتحدث زيلينسكي بإسهاب حول مواضيع مثل الحرب في شرق أوكرانيا والعلاقات مع روسيا ومكالمته الهاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي أدت إلى بدء تحقيق بحق الرئيس سعيا الى عزله.

وقال زيلينسكي لوسائل الإعلام الأوكرانية إنه تناول حقنا لتقوية حباله الصوتية قبل المؤتمر.