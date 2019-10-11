شكرا لقرائتكم خبر عن نازحون يبيتون في العراء هرباً من القصف التركي.. صورة والان مع التفاصيل

رصدت قناة "العربية" صوراً من داخل أحد مراكز النازحين عند الحدود السورية التركية، عكست أوضاعهم المأساوية وهم يبيتون في العراء، هرباً من القصف التركي.

وقد دفع الهجوم التركي على مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد شمال شرقي سوريا أكثر من 60 ألف مدني إلى النزوح من منازلهم، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس، إن حركة النزوح المستمرة منذ الأربعاء تركزت في المناطق الحدودية التي تتعرض للقصف التركي وتشهد اشتباكات، لافتاً إلى أن بلدتي رأس العين والدرباسية باتتا شبه خاليتين من السكان.