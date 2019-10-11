فيديوجراف.. 5 أسباب تمنح "الأبيض" الإماراتي الأفضلية أمام إندونيسيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يدخل المنتخب الإماراتي مباراته الثانية في التصفيات الآسيوية متسلحاً بالعديد من الأمور التي تمنحه الأفضلية على نظيره الإندونيسي.
ويلتقي المنتخبان، الخميس، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، في الجولة الثالثة من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ويسعى "الأبيض" لصدارة المجموعة السابعة من التصفيات مدعوما بالحضور الجماهيري الكبير المتوقع للمباراة.
كما يدخل المنتخب الإماراتي اللقاء بروح معنوية مرتفعة، بعد الفوز على ماليزيا في مباراته الأولى بالتصفيات بنتيجة 2-1.
ويعود إلى المنتخب الإماراتي لاعبه المخضرم أحمد خليل، مهاجم شباب الأهلي، ليدعم "الأبيض" في المباراة إلى جانب أبرز نجومه.
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