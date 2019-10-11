خاص.. مصطفى فتحي جاهز لقيادة الزمالك أمام الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن موقف مصطفى فتحي لاعب الفريق الأبيض من اللحاق بمباراة الأهلي المقبلة، المقرر لها يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأكد محمد أسامة طبيب الفريق، في تصريحات خاصة لـ"العين الرياضية"، أن مصطفى فتحي أصبح جاهزاً تماماً من الناحية الطبية، وتماثل للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وأضاف طبيب الزمالك "من الطبيعي أن يحتاج اللاعب لبعض الوقت لاستعادة لياقة المباريات مرة أخرى، خاصة أنه كان بعيداً عن المستطيل الأخضر لفترة طويلة بسبب الإصابة لذلك غاب عن المباريات الماضية رغم مشاركته في تدريبات الفريق".

وعاد مصطفى فتحي لتدريبات الزمالك فيما يقرب من أسبوعين، وخضع لبعض التدريبات التأهيلية من أجل التأكد من جاهزيته.

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وتابع طبيب الزمالك "مصطفى فتحي نفذ البرامج العلاجية والتأهيلية بنجاح، وأصبح جاهزاً للعودة من جديد إلى المستطيل الأخضر".

وغاب مصطفى فتحي عن صفوف الزمالك لعدة شهور بسبب إصابة قوية في الركبة وعاد خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، إلا أن اشتكى مرة أخرى من آلام الركبة وخضع لعدة فحوصات بألمانيا، قبل أن يعلن الجهاز الطبي جاهزيته للمباريات المقبلة.

يذكر أن مصطفى فتحي انضم لنادي الزمالك في عام 2013 قادما من نبروه أحد أندية القسم الثاني، وخاض تجربة إعارة بفريق التعاون السعودي موسم 2018/2017.