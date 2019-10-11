الجيش الليبي يستهدف الكريمية جنوب غربي طرابلس

نفذ سلاح الجو الليبي، في وقت متأخر أمس الخميس، عملية قصف على رتل مسلح للمليشيات الإرهابية بمنطقة الكريمية، حسبما أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة.

وتعد هذه الضربة الأولى من نوعها على المنطقة الواقعة جنوب غربي العاصمة منذ فترة، إذا تركزت الضربات، خلال الأسابيع الماضية، على المنطقة الجنوبية الشرقية.

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ويرى المحلل العسكري الليبي محمد الترهوني أن سلاح الجو الليبي يعمل على قطع الطريق نهائيا أمام المليشيات في الجنوب الليبي.

وأوضح "الترهوني"، خلال حديثه لـ"العين الإخبارية" أن سلاح الجو قام باستهداف، مقر اللواء الرابع وهو العصب الرئيسي للمليشيات بمنطقة العزيزية جنوب شرقي العاصمة، بجانب ضربته التي استهدفت منطقة الكريمية، وأسفرت عن إصابة العديد من عناصر وآليات المليشيات الإرهابية.

وأكد المحلل العسكري أن ضربات الجيش الجوية أدت إلى إجبار المرتزقة التشادية على الانسحاب من منطقة أولاد تليس، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تبسط سيطرتها على منطقة الطويشة، والعزيزية الكبرى.

وأضاف أن سلاح الجو هاجم المليشيات بمنطقة الكريمية باعتبارها البوابة الغربية، لجنوب العاصمة، من خلال كوبري السواني.