العراق يحيل ملفات 9 مسؤولين بينهم وزراء للقضاء بتهم الفساد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، مساء الخميس، ملفات 9 من كبار المسؤولين إلى القضاء بينهم وزراء ووكلاء.
وأكد المجلس الذي يترأسه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن "الملفات المحالة على القضاء تتعلق بموظف سابق بدرجة وزير و4 محافظين سابقين لمحافظات: بابل وكركوك ونينوى وصلاح الدين".
كما أشار إلى أن "القضايا تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقين في الصناعة والنقل والتعليم والصحة".
واندلعت احتجاجات واسعة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.
ولقي 110 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب أكثر من 6 آلاف في العاصمة بغداد وفي الجنوب منذ بدأت قوات الأمن حملة صارمة على المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات ضد الفساد والبطالة. وكان بين القتلى 9 على الأقل من قوات الأمن.
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