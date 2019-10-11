مصر ترفض العدوان التركي على سوريا وتحذر من تداعياته

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض مصر للعدوان التركي على سيادة وأراضي سوريا، الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية.

وحذر الرئيس المصري خلال مباحثاته مع العاهل الأردني في القاهرة، الخميس، من تداعيات العدوان التركي السلبية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ومسار العملية السياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، وعلى الاستقرار والأمن في المنطقة بأسرها.

وعقب بدء العدوان التركي على شمالي سوريا، الأربعاء، دعت مصر لاجتماع طارئ في جامعة الدول العربية لـ"بحث تلك التطورات وسُبل العمل للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها".

Advertisements

العدوان التركي على شمال شرقي سوريا ضد "قوات سوريا الديمقراطية" حليفة الغرب في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي؛ أثار تنديدا دوليا وتهديدات بعقوبات أمريكية ضد تركيا.





وتصدت قوات سوريا الديمقراطية، الخميس، لمحاولة اقتحام سعت إليها القوات التركية ضد قرى حدودية شمالي البلاد، فيما تتواصل الاشتباكات الضارية في تلك المناطق.

ووصلت حصيلة ضحايا اليوم الأول للعدوان التركي على شمال شرقي سوريا لـ15 قتيلا بينهم 8 مدنيين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، كما قتل 7 عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، وأصيب 28 آخرون.

ويجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في وقت لاحق من الخميس؛ لبحث الوضع في سوريا بناء على طلب الدول الأوروبية الخمس الأعضاء: بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.